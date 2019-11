Bizarr: Aaron Carter zuckt vor Gericht komplett aus

Richter verboten Aaron Carter den Kontakt zu seinen Geschwistern und den Kontakt zu scharfen Waffen: Der Ex-Kinderstar rastete aus.

Aaron Carters Bruder, Ex-Backstreet-Boy Nick stand vor Gericht, einen Tag davor stand Aarons Zwillingsschwester Angel ebenfalls vor dem Richter. Beide wollten das gleiche: Keinen Kontakt zu Aaron Carter.Am Dienstag verbot ein Richter dem 31-jährigen Ex-Kinderstar Aaron den Kontakt zu seiner Zwillingsschwester und deren ganzer Familie. Am Mittwoch entschied das Gericht, dass Aaron sich auch von seinem Bruder Nick fernhalten muss – für ein ganzes Jahr. Nick Carter erschien vor Gericht in Las Vegas, sein kleiner Bruder tauchte nicht auf.Am Tag davor rastete Aaron im Gerichtssaal komplett aus. Nicht etwa, wie "TMZ" schreibt, weil er seinen Schwester nicht mehr sehen darf, sondern, weil der Richter dem Ex-Kinderstar scharfe Waffen verbot. Er brüllte im Gerichtssaal herum und drohte, sich im nächsten Bundesstaat mit Waffen einzudecken., das er in seinem Haus gehortet hatte, verkauft. Aarons Ex-Freundin berichtete, dass er, solang sie zusammen waren, teils mit einem Samurai-Schwert neben ihr im Bett gelegen hatte.Nach dem Prozess schnappte sich Aaron sein Handy und begann einen bizarren Tweet nach dem anderen abzusetzen. Teils beschimpfte er seinen Bruder, dann schwadronierte er über Stalker, die ihn bedrohen würden. Tage zuvor hatte er aber seine Telefonnummer per Twitter gepostet.Der Streit mit seinen Geschwistern eskalierte vor einigen Wochen.Aaron hatte seiner Schwester per Telefon gedroht, ihr einen Auftragskiller an den Hals zu hetzen. Außerdem erzählte er ihr schon Wochen vor dem Gerichtstermin im Vertrauen,Aaron Carter leidet an Angstzuständen, bei ihm wurden Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert. Mitte. Da wog der Sänger nur noch 52 Kilo.