Abbruch! Saison endet ohne Handball-Meister

Der österreichische Fußball versucht, die Liga-Saison zu retten. Auch die Handballer hatten diesen Plan, zogen am Mittwoch aber die Reißleine.

"Verletzungsgefahr wäre zu groß"

Fivers sind "Meister der Herzen"

Vor wenigen Wochen jubelten Tausende Fans Österreichs Handball-Nationalteam bei der Heim-EM in der Wiener Stadthalle zu. Die spusu Liga profitierte vom Hype, Namen wie Thomas Eichberger, Tobias Wagner und Daniel Dicker waren plötzlich in aller Munde.Dann kam das Coronavirus – und stoppte den Spielbetrieb. Lange wurde zugewartet und überlegt, wie es weitergeht. Seit Mittwoch steht fest: gar nicht. Der Handball-Bund gab bekannt, dass alle Bewerbe abgebrochen werden.Erstmals seit 1961 wird es somit keinen Meister, keinen Absteiger und keinen Aufsteiger in Österreich geben. Liga-Boss Boris Nemsic: "Wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Der Ball wird wieder fliegen."Er erklärt weiter, warum es zu der Entscheidung kam: "Natürlich hätten wir die Saison gerne zu Ende gespielt. Die aktuelle Situation lässt dies jedoch nicht zu. Selbst wenn die Sportstätten Anfang Mai wieder zugänglich gemacht werden, brauchen die Vereine mindestens zwei Wochen Vorbereitungszeit. Ansonsten wäre die Verletzungsgefahr im Handball viel zu groß."Durch den jetzt vollzogenen Abbruch können die Vereine für die kommenden Monate und speziell für die nächste Saison planen."Wir hoffen, so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren. Wir alle werden dazu unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten und zuhause bleiben. In diesen Zeiten heißt es, aufeinander aufpassen und gesund bleiben. Stay safe and take care", sagt Nemsic.Zum Zeitpunkt des Abbruchs lagen übrigens die Fivers überlegen an der Tabellenspitze. Manager Thomas Menzl: "So bitter es auch für uns ist, die Entscheidung, die Meisterschaft abzubrechen, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie alternativlos. Ich hätte, wie alle unsere Fans, gerne gesehen, dass sich unser Team für die bisher großartigen Leistungen mit einem Meistertitel selbst belohnen darf. Jetzt können wir vielleicht den Titel 'Meister der Herzen' für uns in Anspruch nehmen. Darum können wir uns nichts kaufen, aber stolz dürfen wir auf das Erreichte trotzdem sein. Das Coronavirus hat uns vorläufig gestoppt, aber wir werden wie alle Menschen in Österreich weiter kämpfen, zu Hause bleiben, das Virus besiegen und wieder aufstehen."