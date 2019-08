Abfahrts-Olympiasieger Egon Zimmermann ist tot

Egon Zimmermann Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Ski-Legende Egon Zimmermann ist tot. Der Abfahrts-Olympiasieger von 1964 verstarb am Freitag im Alter von 80 Jahren, wie der ÖSV bekannt gab. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Der gebürtige Vorarlberger aus Lech wurde in den 60er Jahren zur österreichischen Ski-Ikone. Zimmermann holte bei den Olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck die heiß ersehnte Goldmedaille in der Abfahrt. Bei der WM 1962 in Chamonix hatte Zimmermann Gold im Riesentorlauf und Bronze in der Abfahrt eingefahren.



Zimmermann hatte 1996 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten, der ÖSV hatte die Ski-Ikone mit dem Grone Goldenen Sportehrenzeichen ausgezeichnet. (wem)