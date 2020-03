Arzt positiv, 20 Mitarbeiter von Spital in Quarantäne

Das nächste Spital in Oberösterreich sperrt wegen eines Corona-Falls zum Teil zu. Diesmal ist die Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Klinikum Wels betroffen.

Ein Mitarbeiter der Abteilung wurde positiv auf Covid19 getestet, wie das Klinikum bekannt gab. "In enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden wurden unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen und der Bereich vorübergehend geschlossen", wie es heißt.Nach bekannt werden des Testergebnisses wurden alle Kontaktpersonen ermittelt und an die Behörde gemeldet.20 Mitarbeiter waren mit dem infizierten Arzt in Kontakt. Alle wurden bereits getestet und befinden sich in häuslicher Quarantäne.Aufgrund des bereits reduzierten Betriebs sind in der kommenden Woche nur wenige Eingriffe geplant. Die betroffenen Patienten werden informiert. Zwischenzeitlich übernimmt die Mund‐, Kiefer‐ und Gesichtschirurgie am Med Campus III in Linzdie Patientenversorgung.Weil sich Spitalsmitarbeiter mit Covid19 infiziert hatten, musste am Salzkammergut-Klinikum in Bad Ischl und im Linzer Ordensklinikums Barmherzige Schwestern die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe bzw. das Instituts für physikalische Medizin geschlossen werden.Am Klinikum Wels-Grieskirchen wurde zudem der Patientenfluss massiv eingeschränkt und auf einen Knotenpunkt organisiert. Ab dieser Woche wurde auf Akut-Betrieb umgestellt und eine Infektionsambulanz für Coronavirus-Patienten eingerichtet. "All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, in der aktuellen Ausnahmesituation eine möglichst sichere Patientenversorgung zu bewerkstelligen und den nicht betroffenen Krankenhaus-Betrieb weitgehend „Corona-frei" zu halten", wie es auf der Spitalshomepage heißt.