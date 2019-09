Admira blamiert sich im ÖFB-Cup in Ebreichsdorf

Faustdicke Überraschung in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. Am Dienstag erlebte die sportliche Talfahrt der Admira einen Tiefpunkt. Das Bundesliga-Schlusslicht verlor bei Regionalliga-Klub Ebreichsdorf mit 1:2.

Dienstag

Mittwoch

In Ebreichsdorf erlebten die Südstädter den bisherigen Saison-Tiefpunkt. Peinsipp köpfte den Zweiten der Regionalliga Ost in der 15. Minute in Front, ehe Düzgün in der 26. Minute äußerst glücklich auf 2:0 stellte. Der Schuss des Ebreichsdorfers sprang von der Stange auf Admira-Keeper Leitners Rücken und von dort über die Linie. Der Admira gelang erst in der 90. Minute der Anschlusstreffer durch Schösswendter.Mit Horn und den Juniors OÖ erwischte es zwei Zweitligisten. Die Waldviertler verloren in Gurten mit 0:2, Reiter (68.) und Wimmleitner per Elfer (84.) trafen. Die Oberösterreicher verloren in Gleisdorf mit 0:3. Wagnes (75.) und wein Weißss-Doppelpack (90., 94./Elfer) schossen die Steirer weiter.Lustenau-Coach Roman Mählich feierte auch im zweiten Spiel einen Sieg. Seine Austria rang den FAC Wien erst in der Verlängerung mit 2:1 nieder. Die Vorarlberger Führung durch Feyrer (4.) hatte Okungbowa in der 22. Minute ausgeglichen. Goalgetter Ronivaldo köpfte die Vorarlberger erst in der 98. Minute weiter.Zweitliga-Aufsteiger GAK musste sich gegen den Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck mit 1:2 geschlagen geben. Satin (13.) und Ibrisimovic (37.) schossen die Tiroler früh mit 2:0 in Front, ehe Richard in der 73. Minute verkürzte.Austria Lustenau - FAC Wien 2:1 n. V.GAK - Wacker Innsbruck 1:2Ebreichsdorf - Admira 2:1Union Gurten - Horn 2:0Gleisdorf - Juniors OÖ 3:0Mannsdorf-Großenzersdorf - Kapfenberg 19:30 UhrAmstetten - Blau Weiß Linz 19:30 UhrSt. Anna am Aigen - Dornbirn 2:0spusu SKN St. Pölten - Mattersburg 20:45 UhrWSG Tirol - Austria Wien 18:30 UhrAustria Klagenfurt - Sturm Graz 18:30 UhrHertha Wels - Altach 19:00 UhrVorwärts Steyr - Ried 19:00 UhrWolfsberg - WAC 19:00 UhrRapid Wien - Red Bull Salzburg 20:45 Uhr