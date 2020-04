Alaba doch nicht jüngster Teamkicker aller Zeiten

David Alaba ist um einen Rekord ärmer! Der ÖFB-Superstar ist doch nicht der jüngste Spieler, der jemals für die österreichische Nationalmannschaft auflief.

Der jüngste Nationalspieler, den Österreich jemals hatte – knapp elf Jahre lang durfte sich David Alaba mit diesem Rekord schmücken.Doch wie "Der Standard" berichtet, steht dieser Rekord eigentlich Torhüter Ernst Walter Joachim (1901-1976) zu. Am 4. Oktober 1917 soll dieser unter dem Namen Walter Jokl gegen Ungarn erstmals das Tor der Nationalmannschaft gehütet haben – im zarten Alter von 16 Jahren und 305 Tagen.Verglichen mit Jokl war Alaba bei seinem A-Teamdebüt schon beinahe ein alter Hase – der Wiener war bei seinem ersten Länderspiel für Österreich, einer 1:3-WM-Qualipleite gegen Frankreich unter Teamchef Did Constantini am 14. Oktober 2009, schließlich schon 17 Jahre und 112 Tage alt.Dem Geburtstag Jokls kam "Der Standard" erst durch das 2008 herausgegebene "Lexikon jüdischer Sportler in Wien" auf die Spur. Darin wird der Torhüter, der es ingesamt auf vier Länderspiele brachte und einmal aus Wut mitten im Spiel das Feld verließ, erstmals mit seinem Vornamen Ernst aufgeführt. Und so ließ sich dann auch der 3. Jänner 1901 als sein Geburtsdatum festmachen.