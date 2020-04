Alaba in Neureuthers Kinderbuch im EM-Finale

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger machen David Alaba in ihrem Kinderbuch zur Gams.

Ski-Star Felix Neureuther und Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sind jetzt Kinderbuch-Autoren. In ihrem gemeinsamen Werk darf David Alaba in der EURO der Tiere antreten und zieht sogar ins Finale ein.

Zwei deutsche Sport-Ikonen beschreiten neue Wege. Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger begeisterten ihre Fans mit Weltklasse-Leistungen. Jetzt unterhalten sie die Kleinsten mit ihren Illustrationen.Die beiden arbeiteten an einem Kinderbuch, der EURO der Tiere. Darin nehmen bekannte Fußballer Tiergestalt an. Das Werk trägt den Namen "Zwei Freunde im Fußballfieber".Der Österreicher David Alaba tritt dabei als Gams in Erscheinung – soll damit wohl die Alpenrepublik repräsentieren. Schweinsteiger spielte mit dem ÖFB-Star einst beim FC Bayern zusammen.Alaba ist mittendrin statt nur dabei. Er darf im Finale spielen und erzielt dabei sogar ein Tor. Wenn das kein gutes Omen für die EURO 2021 ist!Neben dem Wiener kommen auch internationale Größen wie dem deutschen Teamchef Jogi Löw, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Arjen Robben und David Beckham vor.Es ist das fünfte Kinderbuch von Neureuther. Der zweifache Papa spendet die Erlöse für den guten Zweck.