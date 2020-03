2:0! Alaba jubelt mit den Bayern im Retro-Trikot

Der FC Bayern München feierte den 120. Geburtstag mit einem 2:0-Arbeitssieg gegen Augsburg – und einem Trikot, das an den ersten Meistertitel erinnerte.

Schwach gespielt, trotzdem gewonnen – und Tabellenführung ausgebaut. Die Bayern besiegten am Sonntag Augsburg mit 2:0 und liegen nach 25 Runden bereits vier Zähler vor Verfolger Dortmund, fünf vor Leipzig.Möglich machten es Treffer von Thomas Müller (53.) und Leon Goretzka (91.). In der 89. Minute hatten die Münchner Glück, dass der vermeintliche Ausgleich zum 1:1 wegen Abseits aberkannt wurde. Zudem konnte sich Goalie Manuel Neuer in höchster Not auszeichnen (80.).Es blieb beim 2:0, was die 15. Partie (14 Siege, ein Remis) ohne Niederlage in Folge bedeutete.David Alaba spielte wie gewohnt als Innenverteidiger durch. Weniger gewohnt waren die Zuschauer die Trikots der Bayern, die weiße Shirts mit burgunderroten Ärmeln trugen.Die Story dahinter: Am 27. Februar feierte der Klub seinen 120. Geburtstag. Das Sonderdress ist eine Reminiszenz an jenes Modell ("Wiener Modell"), mit dem die Münchner 1931/32 ihre erste Meisterschaft feierten.