Alaba kocht mit Shalimar, noch ist kein Baby da

Unter der Woche wurde es plötzlich ruhig um ÖFB-Star David Alaba und seine Freundin Shalimar. Die Geburt ihres Kindes steht unmittelbar bevor, der Bayern-Star ließ das Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad aus. Nun feiert das Traumpaar ein Comeback auf Instagram, aber noch ohne Baby!

In diversen Medien kursierten Gerüchte um eine Geheimgeburt, sogar Namen des Kindes geisterten durch den Blätterwald. Weder Alaba selbst, noch seine Familie bestätigten die Geburt, offenbar ist noch Geduld angesagt.Da passt es auch ins Bild, dass Shalimar und ihr David praktisch zeitgleich auf Instagram zurückgekehrt sind. "Man muss hungrig sein auf die Dinge, die Gott für einen hat", schreibt Alaba in seiner Story.Zeitgleich postet seine Freundin "Dinner!" - es gibt Hendlbrust mit Brokkoli, Paprika und passierten Tomaten. Mit einem frisch geborenen Kind wären solche Abend-Aktivitäten nicht unbedingt möglich.Alaba wird am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wieder für sein Team die Knochen hinhalten.