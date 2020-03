Alaba kracht im Pokal-Hit auf Hütter und Hinteregger

Ösi-Duell im DFB-Pokal-Halbfinale! David Alaba trifft mit dem FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter und Verteidiger Martin Hinteregger.

Im DFB-Pokal kommt es im Halbfinale am 21. April zum Schlager zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Der Titelverteidiger mit David Alaba hat die Eintracht mit Coach Adi Hütter und den ÖFB-Teamspielern Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker zu Gast.Im zweiten Semifinale trifft Viertligist 1. FC Saarbrücken auf Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic. Das Endspiel steigt am 23. Mai in Berlin.