Alaba-Kumpel Ribery hat einen neuen Klub gefunden

Franck Ribery verließ die Bayern nach zwölf Jahren, macht aber weiter. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Jetzt soll alles schnell gehen: Franck Ribery steht vor dem Wechsel in die Wüste. Am Freitag soll er zu Vertragsunterschrift fliegen.

Bei den Bayern endete in diesem Sommer die Ära einer berühmten Flügelzange. Arjen Robben beendete seine Karriere. Franck Riberys Zeit beim deutschen Rekordmeister endete zeitgleich.



Der Franzose will es mit 36 aber noch einmal wissen und nebenbei ein nettes "Taschengeld" dazuverdienen. Gerüchten um ein Engagement bei Frankfurt und Liverpool (!) zum Trotz zieht es ihn in die Wüste.



Sportlich geht es dort gemütlicher zu als in der Bundesliga und der Premier League. Geld gibt es im Überfluss. Wie die "Bild" berichtet scheint seine Entscheidung festzustehen: Es geht nach Saudi-Arabien oder Katar.



Den Klub konnte die Zeitung noch nicht herausfinden. Aber: Ribery habe am Donnerstag seinen Medizincheck an der Säbenerstraße absolviert und fliege schon am Freitag zu seinem neuen Klub zur Vertragsunterzeichnung.



Ribery war zwölf Jahre in München. Er gewann neun Meistertitel.



(SeK)