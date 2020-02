Alaba spricht über den Abschied von den Bayern

Wie lange spielt David Alaba noch für Bayern München? Der ÖFB-Legionär lässt mit einer interessanten Aussage aufhorchen.

Der 27-Jährige spielt seit einer gefühlten Ewigkeit für die Münchner, genauer gesagt seit elf Jahren. Die Fans müssen sich auch keine Sorgen machen, dass er den Klub in allernächster Zukunft verlassen würde, immerhin läuft der Vertrag des Verteidigers noch bis 2021.Doch was passiert danach? Alaba meint zur "Daily Mail": "Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht zu viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen."Doch vorerst konzentriert er sich auf seine Aufgaben bei den Bayern. Er meint: "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen und vielleicht auch unseren Traum in der Champions League wahr zu machen."Der nächste Auftritt in der Königsliga steht am 25. Februar auf dem Programm, da treffen die Bayern im Achtelfinale auf den FC Chelsea.