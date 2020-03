Alaba stellt seinen "Freund und Friseur" Gogi vor

In seiner eigenen Instagram-Videoserie zeigt sich Österreichs Fußballsuperstar David Alaba privat und offen wie nie zuvor. In der zweiten Folge stellt er seinen, für Fußballer ganz essentiell, "Figaro" vor.

Musik, Mode, Religion und selbstverständlich auch ein bisschen Fußball – in seiner sechsteiligen Video-Serie auf Instagram lässt David Alaba seine Fans an seinem Privatleben teilhaben wie nie zuvor.In Folge eins tauschte sich der 27-jährige Wiener mit seiner Schwester Rose May in einem Tonstudio ausführlich über die gemeinsame Kindheit vor. In der zweiten Episode stellt der Bayern-Star seinen "Freund und Friseur" Gogi vor.Dabei verraten die beiden auch, wann und wo sie sich kennengelernt haben: Vor zehn Jahren im Hotelzimmer von Franck Ribery. Und wie ist Alaba als Kunde? "Ungeduldig, aber an sich ganz angenehm", lässt Gogi wissen.Was die beiden sonst noch zum Besten gaben, welcher Bayern-Profi per Telefon den Style-Juror geben durfte, seht ihr im folgenden Insta-Video:Hier noch Folge eins mit Schwester Rose: