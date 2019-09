Alaba zu Hirscher: "Sind alle sehr stolz auf dich!"

Marcel Hirscher geht in die wohlverdiente Ski-Pension! Der 30-Jährige verkündet am Mittwoch seinen Abschied aus dem Weltcup, auch die ÖFB-Stars werden vor dem TV-Gerät mitfiebern. David Alaba und Co. haben eine Botschaft für den Salzburger.