Alle Sport-Events in Italien ein Monat lang ohne Fans

Im Kampf gegen das Coronavirus greift die italienische Regierung durch. Bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer mehr erlaubt.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte gab am Mittwochabend bekannt, dass bei allen Sport-Events keine Zuschauer zugelassen sind. Dies gilt bis zum 3. April.Davon betroffen sind die Fußballspiele der Serie A und den weiteren italienischen Ligen genauso wie das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon am 17 März und die Europa-League-Duelle zwischen Inter Mailand und Getafe sowie AS Roma und Sevilla.Damit ist auch klar, dass das Ski-Weltcupfinale in Cortina, die Generalprobe für die WM 2021, vom 18. bis 22. März ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. Eine Absage steht vorerst aber nicht im Raum. Im Gegensatz zum Rad-Klassiker Mailand - Sanremo am 21. März.In den Play-offs der Eishockey-Liga muss damit auch Bozen auf die Unterstützung seiner Fans verzichten. Die Südtiroler bestreiten die Viertelfinal-Serie gegen Znojmo.