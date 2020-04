Altach klärt in Liga-Pause die Trainer-Zukunft

In der österreichischen Bundesliga steht der Fußball aufgrund der Corona-Krise noch still. Die Zeit nützte Altach nun, um mit Coach Alex Pastoor zu verlängern.

Die Vorarlberger gaben am Freitag bekannt, dass der 53-jährige Niederländer auch über die Saison hinaus an der Altacher Seitenlinie bleibt. Pastoor unterschrieb einen bis 2022 laufenden Zweijahresvertrag."Wir alle im Verein sind davon überzeugt, dass Alex Pastoor mit seiner professionellen Arbeitsweise der richtige Trainer für den SCRA ist", erklärte Geschäftsführer Christoph Längle.Dabei war die Trainerverlängerung in Zeiten der Corona-Krise ein entscheidender Fingerzeig für den Ländle-Klub. "Uns ist es wichtig, auf der Schlüsselposition des Cheftrainers, auch in herausfordernden Zeiten wie den aktuellen, für Kontinuität zu sorgen", so Längle, der hofft, dass der Ball bald wieder rollt. "Wir sind sehr optimistisch, dass der Fußball in absehbarer Zeit wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann."Der 53-jährige Niederländer hatte bei Altach im März 2019 übernommen. "Ich sehe in unserer jungen Mannschaft noch jede Menge Potential, das wir in den kommenden Jahren ausschöpfen wollen", erklärte Pastoor.Die Vorarlberger liegen nach dem Grunddurchgang auf dem zweiten Platz der Qualifikationsrunde, punktgleich mit der Wiener Austria.