Altach wirft Sportdirektor Georg Zellhofer raus

Bundesligist Altach trennt sich von Georg Zellhofer. Der Abschied des Sportdirektors soll beschlossene Sache sein, der Vertrag aufgelöst werden.

Es rumort im Ländle. Altach ist mit dem durchwachsenen Saisonstart nicht zufrieden und zieht erste Konsequenzen. Sportdirektor Georg Zellhofer verliert sein Amt. Das berichtet "Sky Sport Austria" am Freitag.Zellhofer war fast sieben Jahre bei Altach tätig. Nun soll sein Vertrag vorzeitig aufgelöst werden. Der 59-Jährige wäre noch bis Sommer 2020 an den Verein gebunden gewesen.Die "Vorarlberger Nachrichten" hatten zuvor schon berichtet, dass Zellhofer den laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein vorzeitiges Ende wurde in diesem Bericht "nicht ausgeschlossen".Einen Nachfolger soll es bereits geben. Ein Name sickerte noch nicht an die Öffentlichkeit.Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus. Daher gibt es auch noch keine offizielle Begründung. Unzufriedenheit mit der Transferpolitik ist wohl der wahrscheinlichste Auslöser.