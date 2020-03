Am Freitag noch bei Spiel: Klub-Boss hat Corona

Evangelos Marinakis sorgt für Aufregung im englischen Fußball. Der Klub-Besitzer von Zweitliga-Verein Nottingham Forest und des griechischen Traditionsklubs Olympiakos Piräus gestand, am Coronavirus erkrankt zu sein.

In sozialen Netzwerken gab der griechische Geschäftsmann bekannt, positiv auf die Lungenkrankheit getestet worden zu sein. Er tue alles, um den Virus zu bekämpfen."Der Virus hat mich besucht und ich fühle mich dazu verpflichtet, es der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich fühle mich gut und befolge diszipliniert die Anweisungen der Ärzte", schrieb der Grieche auf Instagram. Marinaiks hatte sich nach dem Auftreten der ersten Symptome testen lassen. Die Krankheit war am Montag diagnostiziert worden.Noch am Freitag war der 52-Jährige beim Championship-Spiel gegen Millwall im Stadion. Gemeinsam mit 27.000 Zuschauern. Außerdem soll der griechische Geschäftsmann Spieler und Klub-Angestellte getroffen, dabei viele Hände geschüttelt haben.Nottingham Forest erklärte in einer ersten Stellungnahme, sich ärztliche Hilfe zu holen.