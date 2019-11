Anabolika-Doping! Grand-Slam-Siegerin suspendiert

Ein Doping-Fall bei den US Open schockt die Tennis-Szene. Eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin wurde des Dopings mit Anabolika überführt. So wehrt sie sich.

Laut Tennisweltverband ITF wurde die amerikanische Doppelspezialistin Abigail Spears bei einem Test während den US Open am 31. August des Dopings überführt. In der Urinprobe der 38-Jährigen wurden "eine Reihe von verbotenen Substanzen einschließlich Testosteron" gefunden. Spears wurde vorübergehend suspendiert, bei einer Anhörung wird über das Ausmaß ihrer Sperre entschieden. Als Ersttäterin droht ihr Zwangspause von bis zu zwei Jahren.Via Instagram versucht sich Spears in einer Erklärung, wie der positive Test zustande kam. Die Grand-Slam-Siegerin (Mixed-Bewerb der Australian Open 2017) spricht von "einem riesigen Fehler", sie führt das Ergebnis auf einen "hoch dekorierten" Sportmediziner zurück, der ihr Nahrungsergänzungsmittel eines "seriösen Herstellers" empfohlen hatte.In ihrer 20-jährigen Karriere hatte sie zuvor stets penibel darauf geachtet, was sie ihrem Körper zuführt, nur dieses eine Mal hatte sie die "erforderlichen" Checks ausgelassen. Spears entschuldigt sich auf Instagram bei ihren Partnerinnen im Doppel, ihren Fans, den Sponsoren sowie der gesamten Tennis-Szene.