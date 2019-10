Ancelotti: "Duell gegen Salzburg um den Aufstieg"

Salzburg trifft heute (21 Uhr) in der Champions League auf SSC Napoli. Starcoach Carlo Ancelotti warnt die Italiener vor den "Bullen".

Ancelotti warnt vor Angriff

Carlo Ancelotti darf getrost als Superstar unter den Trainern bezeichnet werden. Der 60-jährige Fußball-Fachmann gewann mit Real Madrid und dem AC Milan die Champions League, wurde mit den Bayern, Chelsea und Paris Saint-Germain Meister. Seit Juli 2018 dirigiert der Italiener den SSC Neapel.Heute (21 Uhr, "Heute" tickert live) ist Ancelotti mit dem Traditionsklub in Salzburg zu Gast. Der dritte Spieltag der Champions-League-Vorrunde steht am Programm. Napoli führt die Gruppe E mit vier Zählern an, die "Bullen" lauern mit einem Punkt Rückstand auf Rang drei. Dazwischen: Der FC Liverpool.Entsprechend wichtig ist der Kracher in der Mozartstadt. "Es ist, das kann man schon so sagen, das direkte Duell um den Aufstieg", sagt Ancelotti. "Salzburg war bisher sehr stark. Wenn wir hier eine gute Leistung bringen, wäre das ein wichtiger Schritt nach vorne."Ein verbaler Ritterschlag für Salzburg. Vor allem die "Bullen"-Offensive hat es dem Coach angetan. "Sie haben einen sehr gefährlichen Angriff mit unterschiedlichen Stürmern. Die haben verschiedene Qualitäten, die gut zusammenpassen."Fest steht: Napoli wird Salzburg nicht unterschätzen. Die beiden Klubs trafen zuletzt im Europa-League-Achtelfinale aufeinander. Im März 2019 setzten sich die Süditaliener in zwei Spielen knapp durch. Nach einem 3:0-Heimsieg im Hinspiel gelang trotz eines 1:3 im Rückspiel der Aufstieg.