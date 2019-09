Andreescu ist der neue Stern am Tennis-Himmel

Bianca Andreescu Bild: picturedesk.com/APA

Vor einem Jahr war die Kanadierin Bianca Andreescu noch ganz unten, nun darf sich die 19-Jährige US-Open-Siegerin nennen. Wir sehen uns an, warum sie die neue Königin von New York ist!