Ruiz vs. Joshua II: Stream, Uhrzeit und alle Infos

Am Samstag steigt der Boxkampf des Jahres! Andy Ruiz Jr. gegen Anthony Joshua in Saudi-Arabien. Es geht um die Unified WBA, IBF, WBO und IBO Schwergewichtstitel. Wann steigt der große Fight? Wo könnt ihr ihn LIVE anschauen? Wir haben alle Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Am 1. Juni 2019 überraschte Ruiz die Box-Welt und sich selbst! Im Madison Square Garden schickte der "Destroyer" den bislang ungeschlagenen Champion Anthony Joshua in der siebenten Runde auf die Bretter. Der Brite ging k.o., verlor all seine Gürtel. Schon direkt nach dem Kampf meinte "AJ", dass er natürlich einen Rückkampf will.Nun ist es soweit! In Diriyah, Saudi-Arabien kommt es zum "Clash of the Dunes". Die gute Nachricht für euch! Ihr könnt via DAZN live mit dabei sein und die Uhrzeit liegt nicht spät in der Nacht, sondern fast in der Prime-Time.Ab 18:30 geht's mit den Undercard-Kämpfen los, das Main-Event soll gegen 21:15 Uhr steigen. Wer DAZN noch nicht ausprobiert hat, kann den Fight sogar im Zuge eines Testmonats gratis ansehen!Imperial, Kalifornien33-1 (22 KO)1,88m128,7 KiloWatford, England22-1 (21 KO)1,99m107,5 Kilo