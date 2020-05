Rock von Becker-Tochter dürfte kürzer nicht sein

Anna Ermakova, die Tochter von Tennis-Star Boris Becker, zeigt auf Instagram ihre langen Beine und erhitzt mit ihrem Outfit die Gemüter ihrer Follower.

Anna Ermakova sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Bild wieder für reichlich Gesprächsstoff. Zwar wurde das Foto schon letztes Jahr im Herbst aufgenommen, ihren knapp 28.000 Followern stört das aber nicht.Denn auf dem Foto zeigt sich die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker einmal mehr von ihrer sexy Seite und präsentiert in einem mutigen Outfit ihre langen Beine. Ihr Rock dürfte dabei aber nicht kürzer sein.Die 20-Jährige weiß eben genau, wie sie sich in Szene setzt und ihre Fans um den Verstand bringt . Immer wieder postet Anna Aufnahmen von sich, in denen sie sich in freizügigen Outfits zeigt.Ob im Mini-Rock samt Nippel-Blitzer , in engen Leder-Leggings mit offener Bluse oder im knappen Abendkleid mit Mega-Ausschnitt - Anna Ermakova sorgt mit ihren Bildern regelmäßig für Aufregung. Ihre Fans sind von den Fotos jedenfalls hin und weg und loben Anna für ihre tollen Beine. "Mega", "Wunderschön" und "Anna, deine sexy Beine", heißt es etwa in den Kommentaren.