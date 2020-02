23.02.2020 19:42 Ärger in Paris! Stars feiern Partynacht nach CL-Pleite

Die PSG-Stars feiern eine wilde Party. Mittendrin Superstar Neymar. Bild: imago images

Ein Party-Video sorgt in Frankreich für Schlagzeilen. Die Star-Kicker von Paris St.-Germain feierten zwei Tage nach der Champions-League-Pleite in Dortmund eine wilde Party. Das gefiel Coach Thomas Tuchel so gar nicht.