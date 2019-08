Vor 1 ' Arnautovic glänzt mit Tor und Assist bei 5:1-Gala

Marko Arnautovic Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Toller Tag für Marko Arnautovic in China! Beim 5:1-Sieg von Shanghai über Tjteda war der ÖFB-Legionär der herausragende Mann am Platz.

"Arnie" bereitete das 1:0 von Lü Wenjun in der 10. Minute mit einem herrlichen Schupfer vor, danach kassierte SIPG aber den Ausgleich durch Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner (18.).



Mit Arnautovic rollte die Offensive aber immer weiter, das 2:1 von Shanghai erzielte der Wiener selbst (48.). Die Kommunikation mit seinen Mitspielern passt noch nicht so ganz, denn der 25-Millionen-Mann stand öfters im Strafraum völlig frei.



Beim 3:1 von Li Shenglong stand Arnautovic noch am Platz, danach musste der 30-Jährige leicht angeschlagen ausgetauscht werden. Cai Huikang legte noch das 4:1 drauf (85.), Odil Achmedov besorgte in der Nachspielzeit das 5:1.



In der Tabelle stößt Shanghai auf den zweiten Platz vor, Guangzhou Evergrande ist aber fünf Punkte (mit einem Spiel weniger) entfernt. (pip)