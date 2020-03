Arnautovic winkt in China Saisonstart Anfang Mai

Seit Jänner hat Marko Arnautovic kein Pflichtspiel bestritten. Doch nun scheint es für den China-Legionär wieder ernst zu werden. Die Liga will im Mai durchstarten.

Ankick Anfang Mai

Am 28. Jänner lief Shanghai-Legionär Marko Arnautovic in der asiatischen Champions-League-Quali auf, erzielte beim 3:0 gegen Buriram ein Tor. Es sollte das bis heute letzte Spiel des ÖFB-Kickers werden.Denn auch in China und anderen Teilen Asiens steht der Fußball wegen des Coronavirus still – schon länger als in Europa.Während man in Österreich, Deutschland und Co. noch nicht weiß, wie es mit den nationalen Ligen weitergehen soll, ist in China bereits ein Ende der Auszeit in Sicht.Weil der Höhepunkt der Corona-Krise in China als überwunden gilt, hat die Super League beschlossen, Anfang Mai mit rund zehnwöchiger Verspätung in die Saison zu starten. Das würde auch Arnautovic betreffen.Der 30-Jährige bereitet sich mit seinen Kollegen lange in Dubai auf die kommenden Aufgaben vor. In der Vorwoche reiste das Team zurück nach Schanghai.