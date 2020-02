Aschermittwoch: Strache und Hofer im Fernduell

Sowohl die FPÖ als auch die Abspaltung DAÖ haben für den Aschermittwoch große Veranstaltungen geplant. Als Hauptredner duellieren sich einstige Parteifreunde.

So mancher FPÖ-Sympathisant wird am heurigen Aschermittwoch die Qual der Wahl haben: Geh' ich zu Hofer oder doch lieber zu Strache? Neben dem traditionellen "politischen Aschermittwoch" der FPÖ in Ried wird es diesmal auch eine prominent besetzte Konkurrenzveranstaltung geben.Dabei wird eine Situation entstehen, die noch vor ein paar Monaten niemand für möglich gehalten hätte: Nach 14 Jahren beim "politischen Aschermittwoch" der FPÖ wird Heinz-Christian Strache diesmal bei der konkurrierenden Veranstaltung der FPÖ-Abspaltung DAÖ (Allianz für Österreich) reden. Strache wird als DAÖ-Spitzenkandidat in die Wien-Wahl 2020 ziehen , das wird er wohl zu diesem Anlass offiziell verkünden. Das selbst gewählte Ende seiner politischen Laufbahn hat damit nicht einmal 12 Monate gedauert.Die FPÖ ist bemüht, das Antreten ihres Ex-Parteichefs zumindest nach außen hin nicht ernst zu nehmen. Der Landtagsklubobmann der FPÖ, Toni Mahdalik kommentierte mit "Na schau". Und Parlamentsklubobmann Herbert Kickl meint, es werde Strache sein, " der ein Problem hat ", nicht die FPÖ.Auf der Rednerliste der FPÖ-Veranstaltung steht neben Norbert Hofer auch der oberösterreichische FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner. Schon zum 29. Mal lädt die Partei in die Rieder Jahn-Turnhalle ein. Die DAÖ hat die Wiener Prater Alm gebucht und lockt - für den Eintrittspreis von 20 Euro - mit Heringsschmaus oder Kasnockerl, dazu zwei Freigetränke.