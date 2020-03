Atletico-Nachwuchstalent stirbt mit nur 14 Jahren

Tiefe Trauer bei Atletico Madrid! Jugenspieler Christian Michola ist mit nur 14 Jahren verstorben. Zu den genauen Umständen des Todes will der Klub keine Angaben machen.

"Wir sind schockiert über die traurige Nachricht über den Tod unseres Spielers und bedauern den Verlust zutiefst. Atletico Madrid und die gesamte Klub-Familie werden Christians Familie und Freunden in diesen Momenten des großen Schmerzen beistehen", sagt Präsident Enrique Cerezo auf der Homepage.Die Fahnen beim Stadion werden zu Ehren Mincholas auf Halbmast wehen.Auch Kapitän Koke ist schockiert: "Ich verspüre Wut und Schmerz, sich von Christian Minchola verabschieden zu müssen. Das Leben ist sehr unfair. Ich bin stolz, dass du dieses Shirt angezogen hast. Viel Kraft an Mitspieler, Familie und Freunde. Ruhe in Frieden."