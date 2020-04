Atletico weint um seine Trainer-Legende Antic

Radomir Antic ist tot. Die Trainer-Ikone aus Serbien verstarb am Montagabend im Alter von 71 Jahren. Das gab sein Ex-Klub Atletico Madrid bekannt.

Trauer um Radomir Antic! Der einstige Fußballtrainer starb am Montag in seinem 72. Lebensjahr. "Die Familie Atletico trauert um einen unserer legendären Trainer", verkündete der spanische Top-Klub Atletico Madrid die tragische Nachricht."Er wird immer in unserem Herzen sein. Ruhe in Frieden!", heißt es im Statement des Klubs weiter. Antic hatte Atletico zwischen 1995 bis 2000 trainiert und sie 1996 zum Double-Gewinn (Meisterschaft und Copa) geführt.Antic war zudem Trainer von Real Madrid (91/92) und dem FC Barcelona (2003). Kein anderer Coach trainierte je alle drei spanischen Top-Vereine.Zuletzt war Antic bis 2015 in China aktiv. Von 2008 bis 2010 war er Nationaltrainer Serbiens.Details zu seinem Ableben wurden keine bekanntgegeben.