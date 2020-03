Auch der Herren-Weltcup in Kranjska Gora abgesagt

Nach der Absage der Damen-Weltcuprennen im schwedischen Aare sind nun auch die letzten Herren-Rennen in Kranjska Gora abgesagt worden.

Auch bei den Herren machte der Ausbruch des Coronavirus die Bewerbe unmöglich. Zuvor waren die Austragung des vorgezogenen Weltcupfinals unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant gewesen.Am Samstag und Sonntag wären im slowenischen Ski-Ort ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm gestanden. Doch am Donnerstag erfolgte offiziell das Ende des Ski-Weltcups."Die Gesundheit aller Athleten und aller Teilnehmer sowie der gesamten Bevölkerung stehen für die FIS an erster Stelle", erklärte der Ski-Weltverband in einer Stellungnahme.Schon zuvor war das eigentlich im italienischen Cortina angesetzt Weltcupfinale ersatzlos gestrichen worden.