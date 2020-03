Auch Lewandowski greift tief in die Tasche

Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben es vorgemacht, nun zieht auch Bayern-Teamkollege Robert Lewandowski nach.

Der Kampf gegen das Coronavirus sorgt in der Sportwelt für große Solidarität. Die Top-Verdiener im Sport spenden nun reihenweise für den Kampf gegen das Virus.Die Bayern-Asse Goretzka und Kimmich hatten es vorgemacht, gemeinsam eine Million als Soforthilfe gespendet, darüber hinaus eine eigene Spendenaktion gestartet.Am Samstag zog dann Lewandowski nach. Der Bayern-Knipser spendete gemeinsam mit seiner Frau Anna ebenfalls eine Million Euro."Wir sind uns alle der schweren Situation um uns herum bewusst. Heute spielen wir alle in einer Mannschaft. Wenn wir jemandem helfen können, dann lasst es uns tun", so das Paar zur. Nachsatz in Richtung der Fans: "Befolgen Sie die Anweisungen und hören Sie denen zu, die es am besten wissen."