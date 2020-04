Fix! Rasen-Klassiker in Wimbledon abgesagt

Es war nur eine Frage der Zeit. Am Mittwoch ist auch der Tennis-Klassiker von Wimbledon endgültig abgesagt worden. Eine Verschiebung stand nicht zur Debatte.

Die Pause im Tennis-Sport wird immer länger. Nachdem bereits bis 7. Juni alle Turniere verschoben oder abgesagt wurden, hat nun auch das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres reagiert.Die eigentlich für 29. Juni bis 12. Juli angesetzte 134. Auflage des Rasen-Klassikers wurde ersatzlos gestrichen, wie die Veranstalter bekannt gaben. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt das Turnier damit aus.Ausschlaggebend dafür waren Gesundheits-Bedenken im Zusammenhang mit dem weltweit grassierenden Coronavirus.Im Gegensatz zu den French Open, die die Austragung in den Herbst verschoben hatten, fällt das Turnier im Rasen-Mekka komplett aus. Eine Verschiebung stand nie zur Diskussion. Der Grund dafür: Der All England Lawn Tennis Club hat sich bereits vor Jahren gegen eine Pandemie versichern lassen, ist finanziell gut aufgestellt. Außerdem wäre an ein Rasen-Spiel im kühlen Herbst nicht zu denken.Die Wimbledon-Absage hat allerdings auch weitreichende Auswirkungen auf die Tennis-Welt. Denn nun steht auch die kurze Rasen-Saison im Juni vor der Streichung.Medienberichten zufolge plane die ATP außerdem, die Tennis-Tour bis 13. Juli zu streichen. Damit würde Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem weiter auf Rang drei der Weltrangliste bleiben.