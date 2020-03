Auch Wacker-Fans zeigen Transparent gegen Hopp

Die Transparente in den Fußballstadien gegen den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp nehmen kein Ende. Auch die Fans von Wacker Innsbruck hatten dem Deutschen etwas mitzuteilen.

In der Fan-Kurve von Mönchengladbach hat es vor knapp zwei Wochen begonnen, nun ist der Protest gegen den Hoffenheim-Macher auch bei Wacker Innsbruck angekommen.Bei der 0:1-Niederlage im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Austria Lustenau entrollte der mitgereiste Tiroler Anhang ein Plakat gegen den Fußball-Mäzen, blieb aber im Gegensatz zu vielen anderen Fanblocks über der Gürtellinie."Die Sprache der Kurve bleibt hart und rau. D. Hopp – dein verletztes Ego interessiert keine Sau", stand auf dem Banner im Innsbrucker Block.Damit verteidigten die Fans des österreichischen Zweitligisten auch die zuletzt gezeigten "Hurensohn"-Plakate in deutschen Stadien sowie im Rapid-Fanblock.In Deutschland hatten die wüsten Beschimpfungen des Hoffenheim-Mäzens für Unverständnis gesorgt. Nach Transparenten der Bayern-Fans gegen Hopp stand die Partie des deutschen Rekordmeisters am Samstag beim Stand von 6:0 vor dem Abbruch.Hopp wird von den Ultras-Gruppierungen angefeindet, nachdem Dortmund-Fans nach wiederholten Beleidigungen gegen den Hoffenheim-Mäzen für zwei Jahre nicht zu Auswärtsspielen bei Hoffenheim reisen dürfen. Eine Kollektivstrafe, die die Kurven ablehnen.