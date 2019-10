Aus Ferrari geschleudert – Boxer in Lebensgefahr

Große Sorge um Boxer Errol Spence Junior. Der 29-jährige Welterweight-Champion überschlug sich mit seinem Ferrari mehrmals und wurde aus dem Auto geschleudert. Der Fighter schwebt in Lebensgefahr.

Der heftige Unfall ereignete sich in Dallas, Texas. "Ein Ferrari war mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs und verlor die Kontrolle", erklärte ein Polizeisprecher."Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und flog auf die andere Straßenseite. Der Fahrer wurde aus dem Ferrari geschleudert, er war nicht angeschnallt", so die Polizei weiter.In seinen 26 Profi-Kämpfen ist der Amerikaner unbesiegt, nun schwebt er in Lebensgefahr.