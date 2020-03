Aus für Wochenmarkt und "Heute"-Test an Grenze

Das wichtigste vom Tag auf einen Blick: Wochenmarkt in Schärding wurde nach Shitstorm abgesagt. "Heute"-Test zeigt: so gut wird an der Grenze kontrolliert. Und: in Linz steigen die Anzeigen.

Es war ein regelrechter Shitstorm, der in Schärding am Mittwoch losbrach. Der Grund: Die Stadtgemeine Schärding hatte erlaubt, dass der Bauern- und Wochenmarkt am Donnerstag stattfinden kann.Am späten Mittwoch, nachdem es via Facebook eine ganze Fülle an Beschwerden und Bedenken gegeben hatte, wurde der Markt schließlich dann doch abgesagt. In Linz hingegen sind die Märkte wie der Südbahnhofmarkt weiter geöffnet, wie Marktreferent und Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) betonte. Seit Mittwoch Mitternacht wird an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland scharf kontrolliert. Mit Corona-Checks. Unser-Test (Donnerstag 9.30 Uhr) zeigte allerdings: nix mit verschärften Kontrollen. Zumindest was den Grenzübergang beim Kraftwerk Ingling im bayerischen Passau im Grenzgebiet zu Oberösterreich betrifft.Man kann gemütlich über die Grenze schlendern, übers Kraftwerk, die Morgensonne im Gesicht. Und dann wieder zurück. Hier gibt's das Video zum Lokalaugenschein In Linz haben offenbar viele den Ernst der der Lage noch nicht erkannt. Wegen Gruppen-Ansammlungen hagelt es derzeit rund 20 Anzeigen pro Tag . Meist handelt es sich um jüngere Menschen, die sich zum Beispiel an Tankstellen treffen und gemeinsam etwas trinken. Die genaue Höhe der Strafen muss nun von der Bezirkshauptmannschaft bestimmt werden.