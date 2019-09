Ausrüster-Posse! Ski-Ass muss vor Sperre zittern

Katharina Liensberger hat einen neuen Ski-Ausrüster gefunden – doch bei den Schuhen und der Bindung gibt es Probleme. Jetzt droht ihr eine Sperre.

Muss die Technik-Spezialistin etwa beim Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober zusehen? Derzeit liegt das im Bereich des Möglichen. Grund dafür ist ein Ausrüster-Problem.Denn Liensberger möchte mit Ski-Hersteller Kästle in den Winter starten, das Vorarlberger Unternehmen hofft auf ein starkes Weltcup-Comeback nach mehr als zwanzig Jahren Abwesenheit. Problem: Kästle stellt weder Skischuhe noch Bindungen her. Liensberger fehlen derzeit die vom ÖSV geforderten Ausrüster-Verträge.Die Meldefrist ist im August verstrichen, Liensberger konnte noch keine Verträge mit einem Ausrüster mit einem Partner des Austria Ski Pool. Was sind die Konsequenzen? Reinhild Zitz vom Austria Ski Pool erklärt dem ORF: "Es steht eine mögliche Sperre im Raum." Die könnte sich auf einen Trainingskurs beziehen, aber auch für den Weltcup. Für den Auftakt in Sölden soll es nicht gut aussehen. "Es ist noch nicht aller Tage Abend, aber zurzeit ist es einmal recht düster", meint Zitz.