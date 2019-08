Austria-Fans sauer: Das sagen Spieler nach Pleite

Krisenstimmung bei Austria Wien! Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen sind die Fans sauer – und die Spieler in Erklärungsnot.

Der Saisonstart der Wiener Austria ist gründlich misslungen. Auf die 1:3-Auftaktpleite gegen Aufsteiger WSG Tirol folgte eine klare 0:3-Heimniederlage gegen den LASK. Bei den Fans kam das natürlich nicht gut an, gellende Pfiffe hallten durch die Arena. Auch bei den Spielern ist die Stimmung am Boden."Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, dass die Stimmung so kippt", meint Alexander Grünwald. Das Gefühl nach dem Schlusspfiff beschreibt er einfach mit "beschissen". Nachsatz: "Wir wissen, dass es hier sehr schnell in alle Richtungen gehen kann. Leider haben wir es nicht geschafft, das Publikum auf unsere Seite zu holen."Teamkollege Michael Madl ergänzt: "Ich verstehe jede Unzufriedenheit. Die ist ja nicht nur bei den Fans und den Verantwortlichen da, sondern auch bei uns Spielern. Dass es nach dem zweiten Spieltag schon brennt, ist bei einem großen Verein wie der Austria zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Niederlage verarbeiten."Coach Christian Ilzer geizt nicht mit Selbstkritik: "Ich muss mir Gedanken machen, ob diese Ausrichtung für die Mannschaft ideal ist. Fakt ist, dass wir schleunigst Änderung brauchen."Die Violetten haben bis Donnerstag Zeit, aus der Krise zu finden. Da steigt in der Europa-League-Qualifikation das Drittrunden-Heimspiel gegen Limassol. Grünwald meint: "Wir brauchen ein gutes Ergebnis. Fußball ist ein Ergebnissport, da reicht es oft auch mal, wenn man nicht so gut spielt, aber ein gutes Ergebnis einfährt. Deswegen würde ich sagen, wir legen den Fokus mal auf Ergebnisse." (red)