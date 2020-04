Austria-Ikone organisiert Masken und Desinfektion

In der weltweiten Coronakrise müssen alle zusammenhalten. Auch Austria-Urgestein und Ex-Sportdirektor Franz Wohlfahrt packt mit an.

"Ich hatte immer ein Herz für meine Fans, die haben mich immer toll unterstützt. Jetzt möchte ich für sie da sein", sagt der 55-Jährige in derDer Schlüssel zur Corona-Hilfe ist seine Spielermanager-Agentur, die besonderes Augenmerk auf Vermittlungen in den USA legt."Ich kooperiere ich mit meiner USM-Agentur mit Firmen im Bereich Schutzmasken und Desinfektion. Ich sehe, wie schwer es für Privatpersonen ist, Masken zu erhalten, versuche, diese schnell und unbürokratisch zu organisieren", erklärt der ehemalige ÖFB-Teamgoalie."So will ich mithelfen, dass möglichst viele gesund bleiben!"