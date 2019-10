Austria-Ikone Toni Pfeffer: "Seid ihr noch bei Trost?"

Im Heimspiel gegen Aufsteiger WSG Tirol erlebte die Wiener Austria einen neuen Tiefpunkt, verlor auch das dritte Saisonduell gegen die Wattener mit 2:3.

Zwei Gegentore in den ersten fünf Minuten, die sechste Niederlage im zwölften Spiel, dazu 25 Gegentore. Mit der 2:3-Pleite gegen Wattens hat die Wiener Austria gleich einige historische Negativ-Rekorde aufgestellt. Der ominöse Strich ist schon sechs Punkte entfernt.Da hatte es auch Austria-Ikone Toni Pfeffer, der die Partie füranalysiert hatte, die Sprache verschlagen. "Ich sehe kein Aufbäumen der Mannschaft." Ist da also Feuer am Verteilerkreis am Dach? "Das ist schon eher die Hütte, die da niederbrennt", so Pfeffer über die neuerlich inferiore Leistung der Wiener.Pfeffer ist davon überzeugt, dass den Ernst der Lage nicht jeder bei der Austria erkannt hat: "Man muss die Mannschaft fragen: ,Seid ihr noch bei Trost und wisst ihr, was ihr mit eurer Kickerei hier anrichtet??"Ähnlich sah es auch-Analytiker-Kollege Marc Janko. "Körpersprache und Qualität, die am Platz ist, passen nicht zusammen. Man hatte das Gefühl, es geht nicht mehr. Irgendetwas zwischen Trainer und Mannschaft bleibt auf der Strecke. Es passt vorne und hinten nicht."