Austria konnte LASK in acht Spielen nie besiegen

Die Wiener Austria ist beim LASK klarer Außenseiter, bräuchte dringen einen Sieg, um sich Luft zu verschaffen. Genau das scheint aber ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.

Zwölf Punkte aus zwölf Spielen, Platz sieben in der Liga, mehr Gegentore als erzielte Treffer (18:25 Torverhältnis), nur fünf Punkte Abstand zu Tabellenende. Die Wiener Austria steckt in einer tiefen Krise.In der 13 Bundesliga-Runde müssen die Veilchen nun ausgerechnet zum LASK. Zu jener Mannschaft, die sie in den letzten acht Aufeinandertreffen nicht mehr schlagen konnten. Gegen die es in der zweiten Ligarunde vor eigenem Publikum eine 0:3-Niederlage setzte. Die Linzer sind hingegen so gut wie nie zuvor. Alles spricht gegen die Austria. Können die Wiener überraschen? Wir tickern am Sonntag um 17 Uhr live.- Der LASK ist seit 8 Spielen in der Tipico Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen, erstmals so lange.- Der LASK holte in den ersten 12 Spielen in dieser Saison der Tipico Bundesliga 29 Punkte und feierte 9 Siege – jeweils erstmals so viele.- Der LASK kassierte in den ersten 12 Spielen in dieser Saison der Tipico Bundesliga nur 8 Gegentore – erstmals so wenige.- Der FK Austria Wien traf in dieser Saison der Tipico Bundesliga immer aus dem laufenden Spiel heraus – als einziges Team. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach Standards – weniger als alle anderen BL-Teams.- Christoph Monschein erzielte 10 der 18 Tore des FK Austria Wien in dieser Saison der Tipico Bundesliga und damit mehr als die Hälfte der Tore seines Teams– als einziger BL-Spieler.- Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Tipico Bundesliga 5 der 6 Spiele gegen die Teams auf Platz 7 bis 12. Die Ausnahme war das 2:2 in St. Pölten in Runde 2.- Der SK Rapid Wien traf in 10 der 11 Duelle gegen den spusu SKN St. Pölten und erzielte dabei 23 Tore.- Der SK Rapid Wien holte aus den ersten 12 Spielen in dieser Saison der Tipico Bundesliga um 6 Punkte mehr als vor einem Jahr. Nur der LASK steigerte sich noch mehr (um 7 Punkte).- Der spusu SKN Pölten punktete in 4 Spielen nach 0:1-Rückstand in dieser Saison der Tipico Bundesliga (4 Remis) – sonst nur der FC Red Bull Salzburg so häufig.- Taxiarchis Fountas absolvierte 40 Spiele in der Tipico Bundesliga, davon 19 unter Trainer Kühbauer beim SK Rapid Wien und dem spusu SKN St. Pölten. In diesen 19 Spielen erzielte er 10 Tore, in den restlichen 21 nur 2 Tore.- Der SV Mattersburg gewann 14 Spiele in der Tipico Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg – nur gegen die SV Guntamatic Ried (15) mehr.- Der FC Red Bull Salzburg gewann gegen den SV Mattersburg 4 Spiele in Folge in der Tipcio Bundesliga – wie zuletzt von April 2012 bis April 2013, damals sogar 5 Siege.- Der FC Red Bull Salzburg holte 32 Punkte in den ersten 12 Spielen dieser Saison der Tipico Bundesliga - nur der FC Wacker Innsbruck 1999 mehr (33).- Der FC Red Bull Salzburg traf in den ersten 12 Spielen dieser Saison der Tipico Bundesliga 50-mal und stellte damit einen neuen Rekord für eine Mannschaft zu Saisonbeginn auf.- Der FC Red Bull Salzburg blieb seit 6. Mai 2017 in der Tipico Bundesliga nach einer 1:0-Führung ungeschlagen, Gegner damals war der SV Mattersburg.- Im Duell SK Puntigamer Sturm Graz gegen den RZ Pellets WAC gewann seit Sommer 2017 in 9 Spielen der Tipico Bundesliga 4-mal die Gastmannschaft, genauso häufig siegte das jeweilige Heimteam.- Der RZ Pellets WAC ist seit 9 Spielen in der Tipico Bundesliga ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) - Vereinsrekord eingestellt.- Der RZ Pellets WAC erzielte 30 Tore in den ersten 12 Spielen in dieser Saison der Tipico Bundesliga – erstmals so viele.- Der SK Puntigamer Sturm Graz kassierte in dieser Saison der Tipico Bundesliga kein Gegentor nach einer Ecke – wie sonst nur der LASK.- Nestor El Maestro gewann 6 seiner ersten 12 Spiele als Sturm-Trainer in der Tipico Bundesliga – nur Gernot Fraydl mehr (8).- Die WSG Swarovski Tirol empfing den CASHPOINT SCR Altach seit Gründung der Tipico Bundesliga 4-mal in Pflichtheimspielen (Cup und 2. Liga). Dabei gewann die WSG 2-mal, bei einem Remis. Im Cup setzte sich Altach 2014 nach Verlängerung durch.- Der CASHPOINT SCR Altach gewann die letzten beiden Auswärtsspiele bei Aufsteigern – 1-0 in Hartberg und 4-0 in Innsbruck. Beide Siege fanden unter Alex Pastoor statt.- Die WSG Swarovski Tirol holte 12 Punkte aus den ersten 12 Spielen der Tipico Bundesliga. Von allen Aufsteigern in der 3-Punkte-Ära der Bundesliga stieg danach nie ein Team mit einer gleichen oder besseren Ausbeute ab.- Die WSG Swarovski Tirol traf 5-mal in der Anfangsviertelstunde – nur Meister FC Red Bull Salzburg ebenso häufig in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Zlatko Dedic erzielte gegen den CASHPOINT SCR Altach 5 Tore in der Tipico Bundesliga – mehr als gegen jedes andere Team.- Der TSV Prolactal Hartberg gewann die letzten beiden Spiele in der Tipico Bundesliga gegen den FC Flyeralarm Admira. Das ist die längste Serie zwischen den beiden Klubs.- Der FC Flyeralarm Admira ist seit 3 Spielen in der Tipico Bundesliga ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) – wie zuletzt im April (auch damals 2 Siege, ein Remis).- Der TSV Prolactal Hartberg gewann 2 Spiele in der Tipico Bundesliga in Folge. Mehr BL-Siege in Serie gelangen den Steirern nur im Oktober/November 2018 (damals 5).- Der FC Flyeralarm Admira traf in den letzten 3 Spielen in der Tipico Bundesliga insgesamt 9-mal. Das gelang den Südstädtern zuletzt im Oktober 2012 unter Trainer Dietmar Kühbauer.- Dario Tadic traf in der Tipico Bundesliga 5-mal gegen den FC Flyeralarm Admira – häufiger als gegen jedes andere Team.