Wieder Verletzungs-Drama um Austria-Verteidiger

Schlechte Nachrichten für Austria Wien! Christian Schoissengeyr erlitt im Training erneut eine schwere Verletzung. Er muss wohl eine längere Pause einlegen.

Bitter: Schoissengeyr arbeitete gerade am Comeback für die Violetten. Im vergangenen Mai erlitt er beim 3:1 gegen Sturm Graz einen Syndesmosebandriss im rechten Sprunggelenk, nach einer Operation war er gerade am Sprung zurück ins Mannschaftstraining.Doch nun der nächste Schock: Bei einem Zweikampf verletzte sich der 24-Jährige am Knie. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht, aber die Favoritner fürchten, dass sie erneut lange auf den Innenverteidiger verzichten müssen.