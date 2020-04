Austria testet Profis schon auf Corona-Antikörper

Einen Tag vor dem Trainingsstart am Mittwoch zeigt die Austria, wie sie ihre Spieler testet – und zwar nicht nur auf Anzeichen von COVID-19, sondern auch auf entsprechende Antikörper.

Die Austria überließ bei den Tests nichts dem Zufall. Bis auf die Minute genau wurde geregelt, wann und wo ein Spieler eintreffen sollte, Masken waren natürlich auch Pflicht.Zuerst führte Team-Ärztin Dr. Gudrun Sadik die COVID-19-Tests der Reihe nach durch. Chefcoach Christian Ilzer durfte den Anfang machen, Kapitän Alex Grünwald durfte als Zweiter ran, ehe die restlichen Spieler und Betreuer folgten. Doch mit dem COVID-19-Tests war es nicht getan – dank der Solidarität des langjährigen Austria-Anhängers Dr. Udo Zifko wurden auch noch umfangreiche Antikörpertests an der Mannschaft durchgeführt."Es kann beispielsweise vorkommen, dass in der Bevölkerung manche Personen die Krankheit schon durchgemacht haben, ohne es zu merken – und damit Antikörper aufgebaut haben", wird der Neurologe Zifko in einer Austria-Aussendung zitiert. "Damit können sie das Virus nun weder bekommen noch weitergeben. Auch das kann bei der Trainingsplanung helfen."Innerhalb von nur sieben Minuten wird dann ersichtlich, ob sich ein Spieler bereits mit dem Coronavirus infiziert hatte – ohne es zu merken. Die Genauigkeit des Antikörpertests beträgt 96 Prozent. "Damit es staatlich umsetzbar und von Laboren angewendet werden kann, benötigt es eine Genauigkeit von 98 Prozent", weiß Zifko, der diese Tests auch in seiner Ordination anbietet.In dieser Woche nehmen die heimischen Bundesliga-Klubs wieder Arbeit auf dem Trainingsplatz auf. Tabellenführer LASK machte bereits am Montag den Anfang, Titelverteidiger Salzburg und Rekordmeister Rapid legten am Dienstag wieder los, die Austria einen Tag später.