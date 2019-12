Austria-Trainingslager: Ilzer-Antwort an Polster

Mit seiner harten Kritik an Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer hat der frühere violette Torjäger Toni Polster für Aufsehen gesorgt. Nun kam die Antwort von Veilchen-Coach Christian Ilzer.

Den früheren Veilchen-Bomber und jetzigen Trainer von Regionalliga-Klub Wiener Viktoria hatte die Meldung vom abgesagten Winter-Trainingslager sowie der gestrichenen Weihnachtsfeier besonders in Rage gebracht."Lieber Markus Kraetschmer. Was du mit unserer Austria in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht hast, ist eine Frechheit. Nachweislich warst du bei jedem Transfer beteiligt, der in den letzten Jahren schief gegangen ist. Bitte, Herr Hensel, greifen Sie ein. Das ist einer Austria unwürdig", hatte Polster via Instagram den violetten Finanzvorstand attackiert.Als kleiner Seitenhieb hatte Polster der Austria angeboten, ein Trainingslager am Viktoria-Platz abhalten zu können. "Wir werden dafür sorgen, dass die Austria ein schönes Mittagessen bekommt", so Polsters nicht ganz ernst gemeintes Angebot.Darauf angesprochen hatte Ilzer das Angebot abgelehnt. "In Wien ist das Wetter überall gleich. Ich glaube nicht, dass am Viktoria-Platz die Sonne scheint, wenn es am Verteilerkreis schneit", schmunzelte der 42-Jährige.Stattdessen wird bei den Veilchen improvisiert. "Manchmal muss man auch ein bisschen kreativ sein. Aber wir haben auch in Wien super Bedingungen mit einem Kunstrasenplatz, einem beheizten Rasenplatz, einem Stadion, in dem man viele Dinge machen kann."Und die abgesagte Weihnachtsfeier? "Ich hatte in dieser Saison schon größere Sorgen", so Ilzer.