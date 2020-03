Austria verkauft virtuell Burger und Bier an Fans

Die Corona-Pandemie hat auch die österreichische Bundesliga in Bedrängnis gebracht. Die finanziell bereits angeschlagene Austria hat sich nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Seit dem 7. März rollt in der Bundesliga der Ball nicht mehr. Den Klubs fehlen dadurch Einnahmen von Heimspielen. Neben Tickets auch aus der Gastronomie.Deshalb starteten die Veilchen eine ganz besondere Verkaufsaktion. "Dieser Tage erreichten uns zahlreiche Anfragen, ob und wie der Austria in dieser schwierigen Zeit geholfen werden kann", so die Wiener über besorgte Nachfragen der Fans."Wer in dieser schwierigen Situation helfen möchte, der kann dies gerne tun. Zum Beispiel, indem er sich an unserem virtuellen Fan-Buffet bedient", erklärte der Rekord-Cupsieger weiter.Von Burger, Käsekrainer über Bier bis hin zu Kaffee ist alles dabei, was das Fan-Herz begehrt. All das können die Veilchen-Fans nun virtuell kaufen. So kostet ein Bier inklusive Becherpfand 6,20 Euro. Einen virtuellen Cheeseburger gibt es für sechs Euro, eine Käsekrainer bekommt man schon für fünf Euro. Alles virtuell, versteht sich. Die Einnahmen gelten als Spende für den Klub.Ein besonderes Zuckerl haben sich die Veilchen dazu aber noch überlegt: Sollte die Bundesliga vor dem 30. Juni fortgesetzt werden, kann die virtuelle Bestellung in einen Warengutschein umgetauscht werden.