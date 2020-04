Auto-Ärger: Bayern-Star geht ins Audi-Werk

Kingsley Coman ist am Dienstag mit einem falschen Auto zum Training der Bayern gekommen. Dafür muss der Franzose nun Straf-Autogramme schreiben. Im Werk von Audi.

Coman war mit einem McLaren 570S Spider im Wert von 200.000 Euro an der Säbener Straße vorgefahren. Sehr zum Ärger von Audi.Der Automobil-Hersteller hält 8,33 Prozent an der Profi-AG des deutschen Rekordmeisters, stellt David Alaba und Co. Dienstwägen zur Verfügung. Den nützte Coman aber nicht. Genauso wie seine Mitspieler Jerome Boateng und Philippe Coutinho, die im Mercedes vorgefahren waren, sowie Niklas Süle, der mit Ferrari erschien."Der Grund war ein beschädigter Außenspiegel an meinem Audi. Dennoch war das ein Fehler. Das sehe ich natürlich ein", gab sich der Franzose gegenüber derreumütig.Als Entschuldigung möchte Coman nun Straf-Autogramme schreiben – für die Audi-Mitarbeiter. "Als Wiedergutmachung werde ich, sobald es wieder möglich ist, das Werk in Ingolstadt für eine Autogramm-Stunde besuchen und den Mitarbeitern ein paar Aufmerksamkeiten mitbringen."