Banküberfall: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Maskiert mit einer roten Haube und mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein Unbekannter eine Bank in Linz-Urfahr. Für entscheidende Hinweise gibt es jetzt 5.000 Euro.

Teil der Beute zurück gelassen

Am 5. Dezember kurz nach 9 Uhr stürmte ein mit einer Pistole bewaffneter Mann in eine Raika-Filiale in Linz-Urfahr. Er bedrohte einen Angestellten und forderte Bargeld (wir berichteten ).Dieses packte ihm der Bankmitarbeiter in eine mitgebrachte Tasche. Was der Räuber zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: In der Tasche befand sich auch ein Alarmpaket.Das explodierte kurz nach dem Verlassen der Bank auf dem Gehsteig. Obwohl er von zwei entgegenkommenden Damen beobachtet wurde, ging der Täter fast schon seelenruhig weiter. berichtete ausführlich darüber.Einen Teil der Beute, durch das Farbpaket für ihn wertlos, ließ der Räuber zurück. Von den beiden Damen, die auch auf dem Video zu sehen sind, gab es leider keine nützlichen Hinweise.Auffallend: Zum Tatzeitpunkt trug der Räuber eine rote Haube und grüne Handschuhe (deutlich auf dem Fahndungsfoto zu erkennen). Die Haube nahm er allerdings gleich nach dem Rausgehen aus der Filiale ab. Darunter kam eine schwarze Haube zum Vorschein.Der etwa 170 Zentimeter große Täter trug zudem noch Jeans und eine dunkle Jacke. Laut Zeugenaussagen soll er in ausländischem Akzent gesprochen haben.Fünf Tage nach dem Überfall fehlt noch immer jede Spur vom "Rotkäppchen"-Räuber. Die betroffene Raika-Filiale hat deshalb jetzt 5.000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ausforschung bzw. Festnahme des Täters führen, ausgelobt.Hinweise an die Polizei unter: 059133 40-3333.