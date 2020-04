Barca-Coach wettert gegen Liga-Fortsetzung

In Österreich und Deutschland wird die Fortsetzung der Liga auf Hochtouren geplant. Für Barcelona-Coach Quique Setien ist das in Spanien undenkbar.

Der Coach der Katalanen warnte in dereinmal mehr mit drastischen Worten vor der vorzeitigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Der 61-Jährige unterstellte dabei den Verantwortlichen Geldgier. "Was ist wichtiger? Das Geld? Die Gesundheit? Da sage ich: ,Mein Geld schenke ich euch?."Zuletzt erklärte die spanische Liga, Ende Mai, jedoch spätestens im Juni die Meisterschaft fortsetzen zu wollen. "Würde Geld kompensieren, wenn ich, sagen wir, meine alten Tanten anstecken sollte?", fragte Setien auf das Liga-Comeback angesprochen.Dabei gehe es nicht nur um ihn oder die Spieler. "Rund um die Mannschaft sind auch Angestellte, die Trainingsmaterial zusammenräumen, die uns als Fahrer transportieren, die uns bekochen. Und die auch alle Familien haben", mahnte der 61-Jährige.Dem Barca-Coach stößt dabei vor allem eine mögliche "Sonderstellung" für den Fußball sauer auf. "Es gibt nichts Wichtigeres als das Leben und die Gesundheit. Die ganze Welt wird die Folgen tragen müssen. Auch der Fußball. Wenn Spiele bedeuten, dass wir ein Risiko eingehen müssen, dann würde ich das ablehnen."Die spanische Liga ist seit dem 11. März unterbrochen. Nach 27 von 38 Runden führen die Katalanen die Tabelle an, zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid.