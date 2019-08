Barca & Dortmund! Lazaro erwischt Hammer-Gruppe

ÖFB-Star Valentino Lazaro muss in der Champions League mit Inter Mailand gegen Barcelona und Dortmund ran. Los-Glück hatten die Leipzig-Legionäre...

Freud und Leid bei den ÖFB-Legionären nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League!Während die RB-Leipzig-Legionäre Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und Hannes Wolf in der Gruppe G mit den vermeintlich leichten Gegnern Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon landeten, kam es für Valentino Lazaro und seinen neuen Verein Inter Mailand knüppeldick.Die Italiener prallen in der Gruppe F auf die beiden Spitzenteams FC Barcelona und Borussia Dortmund. Slavia Prag wird dabei wohl nur die Rolle des braven Punktelieferanten übrig bleiben.David Alaba bekommt es mit seinen Bayern mit Vorjahresfinalist Tottenham, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad zu tun.Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan messen sich mit ihrem Verein Bayer Leverkusen in der Gruppe A mit Juventus Turin, Atletico Madrid und Lok Moskau.Emir Dilaver muss mit Dinamo Zagreb in der Gruppe C gegen Englands Meister Manchester City, Schachtjor Donetsk und Atalanta Bergamo ran.Der erste Spieltag steigt am 17./18. September.: Liverpool, Napoli,, GenkGruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brügge, Galatasaray IstanbulGruppe B: FC Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus, Roter Stern BelgradGruppe C: Manchester City, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Atalanta BergamoGruppe D: Juventus Turin, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lok MoskauGruppe F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Slavia PragGruppe G: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Olympique Lyon, RB LeipzigGruppe H: Chelsea, Ajax Amsterdam, Valencia, Lille (Heute Sport)