Barca feiert 2:1-Heimsieg – Messi wieder verletzt

Der FC Barcelona ist in der sechsten Runde der Primera Division auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Katalanen schlugen Villarreal mit 2:1. Dabei verlor der spanische Meister aber Superstar Lionel Messi.

Die vom frisch gebackenen Weltfußballer Messi angeführten Katalanen sorgten schnell für klare Verhältnisse. Antoine Griezmann nickte eine Messi-Flanke in der sechsten Minute zur 1:0-Führung ein. Arthur erhöhte in der 15. Minute aus der Distanz auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel verkürzte Santi Cazora (44.).Doch zur Pause folgte dann der Schock: Messi, der nach überstandener Muskelzerrung im rechten Oberschenkel sein Startelf-Comeback gab, musste in der Halbzeitpause angeschlagen ausgewechselt werden.Schon während der ersten Spielhälfte hatte sich der 32-jährige Argentinier am linken Oberschenkel behandeln lassen müssen. Über den genauen Grad der Verletzung war am Dienstagabend noch nichts bekannt.Mit dem dritten Saisonsieg schob sich Barcelona auf den vierten Tabellenplatz vor. Villarreal ist Achter.