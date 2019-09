Barca-Ikone Samuel Eto'o beendet seine Karriere

Der vielleicht beste afrikanische Fußballer aller Zeiten beendet mit 38 Jahren seine Karriere. Samuel Eto'o gewann drei Mal die Champions League.

Samuel Eto'o hört auf. Mit 38 Jahren erklärt der Kameruner auf Instagram seinen Rücktritt vom aktiven Fußball. "Das Ende, auf zu einer neuen Herausforderung", schreibt er auf Instagram. Zuletzt war Eto'o beim Qatar SC aktiv.In Katar ließ er seine Karriere ausklingen, verdiente ein letztes Mal für seine Fußballkünste ein wohl sehr fürstliches Gehalt. Seine goldenen Jahre verbrachte er aber in Europa. Den meisten Fans wird er durch seine Erfolge mit Barca und Inter in Erinnerung bleiben.Mit dem FC Barcelona feierte Eto'o 2006 und 2009 den Champions-League-Titel, ein Jahr später mit den Mailändern ein drittes Mal.Vor seiner Glanzzeit mit Barca war sein Stern in Mallorca aufgegangen, wo er von 2000 bis 2004 aktiv war. Nach Inter hatte er unter anderem Engagements bei Chelsea, Everton und Sampdoria. Für rund ein Dutzend Klubs schoss er in 718 Pflichtspielen 359 Tore.Eto'o zeigte sein Können aber nicht nur in Europa. Der Stürmer feierte mit seinem Heimatland Kamerun große Erfolge. Bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 gewann er mit den Unzähmbaren Löwen Gold. Zwei Mal holte er den prestigeträchtigen Afrika Cup und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. In 118 Länderspielen erzielte Eto'o 56 Tore.(SeK)